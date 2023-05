Presentato il progetto “Sport di Tutti – Quartieri” al Centro Sportivo Bernardini

Si è svolta martedì 2 maggio presso l’impianto sportivo comunale Fulvio Bernardini a Pietralata la conferenza stampa di presentazione del progetto “Sport per Tutti – Quartieri” organizzato dalla UISPROMA Work In Progress e promosso da Sport e Salute.

Durante la presentazione, coordinata dal responsabile comunicazione Uisp Roma Sergio Pannocchia, sono stati illustrati gli stati di avanzamento di un progetto – che attualmente è già in corso – nato con lo scopo di incentivare uno stile di vita attivo diventando un polo di aggregazione sul territorio e garantendo al tempo stesso lo svolgimento di attività sportive ed educative.

Nella sua attuazione il progetto vede il coinvolgimento di 125 partecipanti individuati secondo le indicazioni fornite dal IV Municipio, partner del progetto.

Simone Menichetti, Presidente UISP ROMA, ha ricordato come il progetto costituisca una grande opportunità per l’impianto e per tutto il quadrante della città, permettendo ai beneficiari di praticare gratuitamente un gran numero di specialità sportive.

Luca Farenga, referente del progetto “Quartieri”, ha spiegato che nell’individuazione dei 125 beneficiari sono stati coinvolti i partner a vario livello, dal Municipio che ha fornito un elenco a seguito di consultazione con i Servizi Sociali, alle associazioni che -in supporto alle attività già svolte nell’impianto- si sono messe a disposizione per ulteriori attività, tra le quali a titolo di esempio ha ricordato il lavoro di Skyfall per il pattinaggio artistico e Skate Republic per lo skateboard.

Nell’ambito del progetto è stato dato rilievo sia alle tipologie di sport legate alla disabilità (come quelle legate all’acquaticità) sia all’attività divulgativa, con riferimento sia all’evento che si è svolto il 1° aprile riguardante gli abusi nel mondo dello sport, sia a quello in programma per il prossimo 28 maggio, che tratterà il tema dello sport collegato all’ambiente circostante di utilizzo.

Presente quasi al completo la giunta municipale a testimonianza dell’importanza data dall’amministrazione al partenariato in atto.

La vicepresidente Annarita Leobruni ha ricordato come fin dall’inizio del loro insediamento si sia sottolineata l’importanza di generare partenariati, per poter arrivare dove l’amministrazione non può arrivare da sola. “Attraverso la rete e lo sport” ha aggiunto “si possono far uscire persone dal disagio e dare opportunità di inclusione”.

Gli altri assessori municipali presenti, Maurizio Rossi (Sport), Giovanna Sammarco (Servizi Sociali) e Federica Desideri (Ambiente) nella loro testimonianza sull’importanza del progetto hanno evidenziato che incentivare lo sport oggi, oltre essere un valore aggiunto per il territorio costituisce anche un minor costo previsionale, poiché corrisponde a meno problematiche fisiche domani. “Più sport aiuta inoltre anche il sociale” ha detto Sammarco “perché chi partecipa spesso viene tolto dalla strada, il che vuol dire che in molti di questi casi non ritroveremo un domani queste persone come soggetti fragili bisognosi dell’intervento dei servizi sociali”.

A chiudere la presentazione Andrea Torre, Amministratore Unico UISP ROMA Work in Progress, che ha ricordato che un impianto come il Bernardini necessita di costante manutenzione, motivo per cui questo progetto consentirà di fare piccoli interventi, tra i quali ha menzionato la riqualificazione della palestra tramite l’installazione di un parquet antitrauma e la motorizzazione delle finestre.

Al termine della presentazione il direttore dell’impianto sportivo Alessandro De Paolis ha accompagnato i partecipanti in un sopralluogo per tutto il centro sportivo, mostrando gli ambienti dove vengono svolte sia le attività previste per tutti gli utenti, sia quelle per i beneficiari del progetto illustrato, dando risalto al fatto che il Centro è all’avanguardia nello svolgimento di attività per disabili sia per quanto riguarda le discipline acquatiche che per quelle che si svolgono nell’impianto di arrampicata, quest’ultimo da sempre un punto di eccellenza della struttura sportiva comunale.