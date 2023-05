Prevenzione incendi boschivi, il Sindaco firma l’ordinanza

In vista del periodo estivo il sindaco Roberto Gualtieri ha disposto il divieto sul territorio comunale di tutte le azioni che, anche solo potenzialmente, possono provocare incendi boschivi. L’ordinanza 55 del 9 maggio 2023 è in vigore dal 15 giugno al 30 settembre.

Nel provvedimento sono previsti una serie di divieti tra i quali: compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria; accendere fuochi per bruciare sterpaglie e residui di vegetazione provenienti da pascoli, prati, colture arboree e terreni abbandonati; usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, motori e fornelli o inceneritori che producano braci; compiere altre operazioni che possono creare pericolo di incendio.

Previste anche alcune prescrizioni per enti e privati possessori di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, che devono effettuare operazioni di pulizia o realizzare apposite fasce parafuoco per prevenire l’insorgere e il propagarsi di incendi.

Scarica qui l’opuscolo sulle buone pratiche per evitare un incendio

Approfondimenti nelle pagine della Protezione Civile