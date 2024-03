Previsioni meteo Roma e Lazio: weekend tra sole e qualche nuvola, poi arriva il ciclone della Colomba

Weekend in prevalenza soleggiato e con poche nuvole, in attesa del ciclone della Colomba: ecco dunque il clima mite volgere in pochi giorni al peggio, per poi recuperare. Secondo gli esperti la settimana di Pasqua inizierà bene e finirà bene.

Nel mezzo, appunto, un maltempo che durerà da Martedì 26 Marzo 2024 fino a Giovedì Santo con tanta pioggia, vento e inizialmente anche tanta neve sulle Alpi fino a quote relativamente basse per il periodo.

In sintesi: Primavera tendente all’autunno in questo weekend delle Palme, un colpo di coda invernale tra Martedì 26 e Mercoledì 27 Marzo 2024, e una quasi estate a Pasqua e Pasquetta.

Previsioni rosee dunque, che si spera non siano guastate da una perturbazione proveniente dalla Spagna che dovrebbe fermarsi però in Francia. Tutt’al più raggiungere l’arco alpino.

