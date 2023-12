Meteo Roma, domenica 3 dicembre torna il freddo

Dopo una breve tregua meteorologica di ieri (venerdì 1 dicembre 2023), quando a Roma sono stati toccati in mattinata circa 20 gradi, oggi, sabato 2 dicembre, le temperature torneranno a calare.

Le minime infatti scenderanno da 13 a 9 gradi. Farà ancora più freddo nella giornata di domani, domenica 3 dicembre, con le minime che scenderanno sotto i 4 gradi e le massime che non supereranno i 13 gradi.

Il cielo, tuttavia, sarà sereno o poco nuvoloso.

Secondo i meteorologi la perturbazione arrivata sull’Italia è ferma alle Regioni del Nord, ma poi il freddo si sposterà lentamente verso sud nel corso del weekend. Se Roma non sarà toccata da perturbazioni particolarmente violente nella giornata di oggi, in altre zone del Lazio è previsto l’arrivo di rovesci e temporali anche di forte intensità.

Piogge forti previste soprattutto nel Reatino, sui rilievi montuosi e in provincia di Frosinone. Altrove il maltempo sarà alternato ad ampie schiarite.

Per quanto riguarda domenica 3 dicembre, sarà una giornata destinata a far registrare un forte crollo termico con le temperature che caleranno rapidamente e in maniera vistosa, in particolare al Centro-Nord, con valori ben al di sotto dello zero di notte e al primo mattino, ma molto rigidi anche di giorno. Il tempo sarà buono.

Gli unici disturbi saranno da attribuire a qualche residuo addensamento a carico delle regioni del Sud e lungo il medio versante adriatico, dove non si esclude qualche debole fenomeno nevoso anche a quote basse.