Primavera con tulipani nel V Municipio

Il 22 marzo 2022 con l’inaugurazione del TuliPark di via dei Gordiani, alla presenza di Mauro Caliste presidente del V Municipio, il quartiere ha vissuto un’atmosfera di festa grande, grazie anche alle migliaia di visitatori.

Dopo due anni complicati, il 2020 con la chiusura obbligatoria e il 2021 con un’inaugurazione all’insegna delle restrizioni, TuliPark il giardino olandese più grande d’Italia è tornata nella città eterna, in via dei Gordiani 73, a circa quattro chilometri dal Colosseo.

Nella piantagione del TuliPark di Roma, ci sono 900.000 Tulipani, 107 varietà, 65.000 metri quadrati di stupefacenti colori.

Nelle precedenti edizioni è stato calcolata la presenza di oltre 60.000 visitatori.

La moltitudine di tulipani colorati, nelle loro cangianti varietà, si può ammirare e cogliere con il metodo “You-Pick” che già nelle scorse edizioni ha appassionato i visitatori. Un self-service di colori, per cogliere e portare a casa i tulipani che più piacciono.

Tulipark è alla sua quinta edizione. Protagonisti saranno come sempre i profumi e i colori olandesi, e i visitatori, uscendo dalla caotica routine quotidiana, potranno rilassarsi in un uno spazio all’aperto con un panorama unico.

Al TuliPark di via dei Gordiani si arriva facilmente da via Casilina “fermata Parco di Villa de Sanctis” con trenino dei Laziali e bus ATAC 105, oppure Bus ATAC 412 con fermata via dei Gordiani di fronte all’ingresso del TuliPark.