Progetto “spesa solidale” del Movimento Catilinario

Riceviamo e pubblichiamo

“Il Movimento Catilinario in piena emergenza Covid 19 ha avviato il progetto “spesa solidale”. Alcuni soci ed amici del Movimento hanno deciso di dare il proprio piccolo contributo di solidarietà. Infatti con il passa parola hanno deciso nel momento in cui andranno a fare la spesa per le proprie famiglie di comprare qualche genere alimentare in più e di devolverlo a chi ne ha bisogno.

“Il Presidente dell’associazione Roberto Fiacco spiega nel dettaglio l’iniziativa: “Chiunque sia a conoscenza del momento di difficoltà economica di qualche famiglia potrà inviare un messaggio WhatsApp o chiamare il 3246080034 (la nostra segreteria) ed indicare la situazione di disagio. La segreteria rilascerà un numero di codice al richiedente, il quale se diretto interessato o per interposta persona (se chiama per conto di chi ha necessità) potrà rivolgersi al supermercato (zona Appio – Tuscolano) e ritirare la busta all’interno della cassa del supermercato. La consegna avverra’ lasciando al supermercato della zona la busta con il bigliettino “spesa sociale”.

Il beneficiario potrà ritirare la busta nel completo anonimato in quanto dentro la spesa ci sara’ un codice che abiliterà solo colui che lo conosce.

Una goccia, un piccolo gesto di solidarietà che potrà strappare un sorriso a qualche nostro concittadino”.

Per chi volesse contribuire come volontario a questa iniziativa potrà contattare i catilinari al 3246080034.”

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------