“Pronto Mare”, il Piano AMA per la stagione estiva

Entra nel vivo il Piano Mare 2024 per garantire il decoro e la fruibilità del Mare di Roma a cittadini e turisti. Si tratta di un progetto che si estende su quasi 20 km di viabilità. Per la precisione si interverrà sul lungomare dal Porto di Ostia fino a Pratica di Mare.

Inziata la pulizia dei principali arenili, tra cui Capocotta e Castel Porziano, su cui è stato effettuato un primo intervento di rimozione dei rifiuti e sui quali è prevista la vagliatura da parte di Ama con cadenza settimanale.

Il progetto “Pronto Mare” prevede un nucleo dedicato di uomini e mezzi che svolge attività quotidiane di spazzamento su strade e marciapiedi, vuotatura dei cestoni gettacarte, lavaggio stradale, sanificazione degli imposti di cassonetti e contenitori, rimozione di rifiuti abbandonati su bordo strada. Tutte le attività si svolgono in sinergia e collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale.

L’ambito di intervento riguarderà, nello specifico, lungomare Duca degli Abruzzi; Piazzale Lorenzo Gasparri; via delle Repubbliche Marinare; lungomare Paolo Toscanelli; largo delle Sirene; via Giuliano da Sangallo; via della Marina; piazzale Magellano; viale della Vittoria; piazza Sirio; lungomare Duilio; piazzale Mediterraneo; lungomare Lutazio Catulo; piazzale Cristoforo Colombo; lungomare Amerigo Vespucci; piazzale Amerigo Vespucci; via del lido di Castel Porziano; via Litoranea.

Nella pianificazione si è tenuto conto dei principali flussi di traffico pedonale e veicolare. Verranno potenziati gli itinerari di pulizia e lavaggio partendo dalle 4 principali fermate della Metro Roma-Ostia utilizzate per raggiungere i luoghi di balneazione: Ostia Centro, Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo. Si provvederà inoltre a garantire interventi quotidiani presso le fermate dei bus sul lungomare e sulla litoranea.

Sono inoltre previsti ulteriori passaggi quotidiani su punti particolarmente sensibili come le aree antistanti le fermate metro/bus effettuati da mini-squadre, composte da 2 operatori con mezzo a vasca, pronte ad intervenire per rispristinare il decoro.

Il piano prevede inoltre la sostituzione dei cestoni gettacarte danneggiati in tutte le strade coinvolte e il rafforzamento delle attività di svuotamento nei punti di maggior afflusso. Per agevolare la logistica e l’efficienza dei mezzi è stato inoltre sottoscritto un accordo per la sosta dei veicoli e delle attrezzature presso l’area di parcheggio in lungomare Amerigo Vespucci.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il Piano Mare 2024 pone particolare attenzione alle attività balneari e di ristoro (stabilimenti, chioschi, ristoranti, circoli, ecc.). Verrà infatti potenziato il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” già attivo e che, dal primo giugno e fino a settembre, verrà ulteriormente intensificato con passaggi quotidiani per la raccolta di tutte le frazioni di materiali (indifferenziato, cassette di plastica, multimateriale, organico, cartone e vetro.

