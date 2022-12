Prova audiometrica gratuita in via delle Cave di Pietralata

Lunedì 19 dicembre 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in via delle Cave di Pietralata, all’altezza del civico 63, un camper dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato), sosterà, dalle ore 9.00, alle ore 13.00, per la misurazione “gratuita” dell’udito.

Quanto sopra in una collaborazione, ormai consolidata, tra la citata A.N.P.S., il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli e la Soc. Invisiben.

Anche l’udito, come tanti altri, è un indispensabile collante con tutti gli altri organi, da non sottovalutare.

Nella foto, il camper dell’A.N.P.S.

Pericle E. Bellofatto