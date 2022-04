Pulizia al Parco Madre Teresa di Calcutta a Centocelle

Migliaia di Volontari e decine di Associazioni e Comitati hanno risposto all’appello del Campidoglio per una Roma più bella e pulita… ma resta ancora tanto, ma proprio tanto, da fare.

Perfettamente riuscita la pulita ad alcuni punti sensibili della nostra città, qui siamo al Parco Madre Teresa di Calcutta.

Volontari e associazioni insieme ad operatori del Servizio Giardini e di Ama lo hanno ripulito per la centesima volta.

Servirà adesso, e sembra che ci sia la volontà a farlo, riparare i cancelli per chiuderli nelle ore notturne, rivedere la recinzione di competenza del distributore di carburante sulla Togliatti, mettere nuove panchine e sostituire le rotte, rivedere l’illuminazione, l’area cani e non ultimo ridare su bambini il diritto al gioco riposizionando le attrezzature necessarie…e infine incrementare la vigilanza e le giornate dedicate alla manutenzione e alla pulizia.

Sembrano tante cose, ma passeggiando in quella che è (anzi potrebbe essere) una vera e propria bomboniera verde per Centocelle. Vi garantisco che ora non lo sono e lo sanno anche i tanti intervenuti oggi, dal Sindaco al Presidente Caliste, dall’Ass.re Annucci ai molti consiglieri intervenuti…

E lo sanno anche i tanti Volontari delle varie associazioni intervenuti, da Legambiente a Retake.