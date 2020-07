Pulizia del Parco di Aguzzano domenica 26 luglio 2020

Continua la manutenzione e pulizia del Parco di Aguzzano da parte del Comitato di Cultura Ambientale Insieme per Aguzzano in sinergia col progetto Volontari del Verde.

“Domenica 26 Luglio 2020 a partire dalle ore 9:00 – dicono gli organizzatori – ci dedicheremo alla manutenzione del parco giochi di Via Leibniz (vicino al campo di pallacanestro) e alla sfalciatura e manutenzione dell’area circostante in stato di degrado. Durante l’intervento verranno messi in sicurezza alcuni piccoli platani e betulle”.