Puzza incredibile in viale Alessandrino

“A qualcuno è capitato di passare per questo tratto di marciapiede? Ma solo io la sento una puzza di fogna a cielo aperto? I commercianti che dicono? perché non deve essere invitante prendere un caffè o un pezzo di pizza con quella puzza sotto il naso… magari hanno già fatto segnalazioni che non hanno avuto seguito? così qualora qualcuno si decidesse ad investigare saranno costretti a rirompere il manto stradale appena fatto… nuovamente Viale Alessandrino chiusa e tutto il resto…”

La denuncia e la foto sono in un post su facebook di Marco Fallocco.