Qualità della vita. Benvenuti (Ecoitaliasolidale): Roma scivola al 54° posto

Roma perde quattro posizioni rispetto allo scorso anno e precipita al 54° posto della classifica della qualità della vita 2021, secondo il Rapporto di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Mentre le città del nord guidano la classifica, al primo posto si trova Parma, che guadagna ben 39 posizioni rispetto allo scorso anno, ma anche Torino, Milano,

Trieste, Bologna e Firenze fanno registrare ampi passi in avanti della classica, purtroppo la Capitale arretra nella classifica.

È il commento di Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“La Capitale fa purtroppo registrare un passo indietro, unica tra le grandi città ad essere fuori dal gruppo delle migliori province, ma soprattutto Roma, la città più verde d’Europa proprio sul tema ambientale fa registrare -prosegue Benvenuti- una netta bocciatura, la si trova infatti alla 76 esima posizione, in fondo alla classifica.

Vi è da ripensare l’amministrazione della Capitale, nettamente fallimentare in questi ultimi anni. Non è possibile che la Città Eterna, con un patrimonio monumentale storico-artistico unico al mondo, un valore ambientale unico in Europa, debba essere in fondo alla classifica per qualità della vita, nettamente declassata, anche in ambito ambientale”.