Quarticciolo: la butta in un cassonetto e la picchia, i passanti filmano senza intervenire

Un’aggressione brutale, quasi surreale, si è consumata in pieno giorno a Roma, nel quartiere Quarticciolo. Un uomo ha sollevato una donna sulle spalle dopo una lite, l’ha scaraventata dentro un cassonetto dell’immondizia e ha chiuso il coperchio, come se fosse un sacco di rifiuti.

Non contento, l’ha colpita con una mazza di ferro quando lei, disperata, ha cercato di chiedere aiuto infilando una mano all’esterno.

Uno scenario da film dell’orrore, reso ancora più inquietante dalla totale indifferenza dei passanti. Nessuno è intervenuto. Nessuno ha chiamato le forze dell’ordine.

Qualcuno, però, ha trovato il tempo di riprendere tutto con lo smartphone e inviare il video alla pagina social Welcome to Favelas, che lo ha poi pubblicato, trasformando un’aggressione in un contenuto virale.

Nel filmato – senza audio – si vede chiaramente la donna lottare per liberarsi mentre l’uomo la trascina verso i cassonetti. Una volta gettata dentro, prova disperatamente a uscire, ma il coperchio è troppo pesante.

Allora infila una mano attraverso il foro per i rifiuti, sperando in un aiuto. Ma l’unico a tornare indietro è proprio il suo aggressore, che la colpisce ripetutamente con un’asse di ferro.

A rendere la vicenda ancora più inquietante è il totale disinteresse delle persone presenti. Alcuni passano accanto alla scena senza nemmeno girarsi. Nessuno si avvicina, nessuno tenta di fermare l’uomo. E mentre la vittima resta intrappolata nel cassonetto, il mondo intorno continua a scorrere come se nulla fosse.

Secondo alcune testimonianze, l’episodio sarebbe nato da una lite tra due persone con problemi, ma resta il mistero su eventuali segnalazioni alle autorità. Al momento, infatti, non risultano interventi di polizia o carabinieri.

Resta solo un video, diventato virale, che racconta non solo la ferocia di un gesto, ma anche la spaventosa apatia di chi ha assistito senza muovere un dito.

