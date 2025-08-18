Quarticciolo, paura in casa: 73enne minaccia con un coltello la convivente, poi la colpisce a schiaffi e pugni

Momenti di grande tensione ieri sera in via Ostuni, al Quarticciolo, quando una lite domestica tra conviventi è degenerata in violenza. A chiamare i soccorsi è stata la stessa vittima, una donna di 50 anni, terrorizzata, che ha denunciato l’aggressione al 112.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste sono arrivati sul posto e hanno trovato la donna minacciata con un coltello e colpita a schiaffi e pugni dal suo compagno, un 73enne romano con precedenti.

Trasportata tempestivamente all’ospedale “Vannini”, la donna è stata medicata per un trauma cranico e una contusione alla mano sinistra: la prognosi è di sette giorni.

Dalle prime ricostruzioni emerge un quadro inquietante: la vittima, secondo quanto dichiarato ai Carabinieri, subiva aggressioni fisiche e verbali da tempo, quattro delle quali già denunciate. L’uomo è stato arrestato e trasferito al carcere di Regina Coeli; il Tribunale di Roma ha poi convalidato l’arresto.

