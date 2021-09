Quartiere Prampolini: dramma rifiuti

Invio una foto scattata ieri mattina, che testimonia lo stato in cui versano alcuni cassonetti stradali in Via Cremonesi, all’altezza dell’incrocio con Via Prampolini, nell’omonimo quartiere:

Il cassonetto della carta (dato alle fiamme circa 15 giorni fa e non sostituito malgrado le richieste dei cittadini), è pieno fino a straboccare, e nella stessa condizione si trova il cassonetto della plastica.

Questa foto segnala che la scadente qualità del servizio non riguarda solo l’indifferenziata, ma tutti i rifiuti.

E’ una situazione che viviamo ormai da diversi anni, e che offende la nostra dignità di cittadini e di esseri umani. Non aggiungo altri commenti, poiché penso che così tanto degrado si commenti da solo.

Grazie dell’attenzione.

Carlo Falco