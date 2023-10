Torna la raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti e RAEE, promossa dal Municipio V e da Ama S.p.A

Sabato 14 ottobre 2023 dalle 8.00 alle 12.30 i cittadini di tutto il Municipio potranno conferire gli ingombranti a Tor Pignattara in via Pietro Silva, angolo via Anton Ludovico Antinori

