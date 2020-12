Raccolta oli usati da utenze domestiche. Si comincia dal V Municipio 

Ha preso il via il 15 dicembre 2020, nel Municipio V, la raccolta degli oli vegetali e di origine animale esausti dalle utenze domestiche. Una raccolta dedicata che sarà estesa progressivamente all’intera città grazie all’impegno dell’AMA e del CONOE, il Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli Oli Esausti.

Gli oli vegetali utilizzati in cucina per i condimenti, le fritture e le conserve alimentari potranno essere conferiti negli appositi contenitori collocati sul territorio presso alcune sedi scolastiche, nelle sedi del Municipio e nel Centro di raccolta AMA Villa Gordiani. Per gli oli raccolti potrà così avere inizio un ciclo virtuoso di recupero, finalizzato alla produzione di biocarburanti e di glicerine per i saponi, evitando il rischio di contaminazione e di inquinamento attraverso gli scarichi domestici. Basti pensare che 1 chilo di olio vegetale esausto è in grado di inquinare una superficie d’acqua pari a un chilometro quadrato, un’estensione corrispondente a 140 campi di calcio.

Il servizio di raccolta dedicata si avvia domani, unitamente a una campagna di comunicazione con il claim “RaccOLIO” rivolta ad informare adeguatamente i cittadini della zona. I contenitori per la raccolta sono collocati:

Sedi del Municipio V

• Via di Torre Annunziata, 1

• Via Giorgio Perlasca, 39

• Via Prenestina, 505

• Via Palmiro Togliatti, 983.

L’accesso è consentito a tutti i residenti negli orari di apertura delle sedi municipali.

Sedi scolastiche

• Istituto di Istruzione Superiore Di Vittorio-Lattanzio, via Teano 223. Apertura a tutti i residenti ore 9-13

• Scuola Primaria Iqbal Masih – via F. Ferraironi, 38

• Scuola Primaria Romolo Balzani – via Romolo Balzani 55

• Scuola Primaria Carlo Pisacane, via Acqua Bullicante, 30

• Scuola dell’Infanzia Guattari, via U. Guattari, 55

• Scuola Secondaria di I grado F. Baracca, via U. Guattari, 45.

Servizio di raccolta riservato alle famiglie degli studenti e al personale scolastico.

Centro di raccolta AMA Villa Gordiani – Via Teano 38 – Apertura a tutti i residenti, giorni feriali ore 7-12 e 14-19, la domenica ore 7-13.

“Si tratta di un’iniziativa dal forte impatto sia in termini di sostenibilità ambientale che di incremento della raccolta differenziata. L’iniziativa verrà estesa progressivamente a tutte le aree della città, anche tramite un’apposita campagna di sensibilizzazione. Come istituzione riteniamo ineludibile costruire percorsi di sensibilizzazione culturale in grado di responsabilizzare i cittadini”, commenta la sindaca Virginia Raggi.

“Ringraziamo gli uffici del Dipartimento Tutela Ambientale e il Municipio V per il lavoro svolto in sinergia. Grazie al nuovo protocollo di intesa promosso dall’Assessorato estenderemo il servizio a tutta la città a partire dai mercati rionali”, sottolinea l’assessora ai Rifiuti Katia Ziantoni.