Raccolta straordinaria gratuita rifiuti ingombranti in V e XV Municipio

Al via il ciclo primaverile di raccolte straordinarie gratuite dei rifiuti ingombranti e particolari, elettrici ed elettronici, che interesserà nel prossimo fine settimana i municipi V e XV con 4 eco-stazioni mobili dedicate. Si inizia sabato 1 aprile 2023, in via di Grottarossa (area mercato – Municipio XV), mentre domenica 2 le postazioni saranno 3: via dei Gordiani (altezza civico 45 – Municipio V), via Guido Rattoppatore (area parcheggio La Giustiniana – Municipio XV) e via Anguillarese (Centro Enea, Osteria Nuova – Municipio XV).

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

A partire dalle ore 8, i cittadini potranno consegnare gli ingombranti classici (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). Nelle tre postazioni in XV municipio saranno presenti i Centri di Raccolta mobili presso cui conferire anche altri rifiuti, come oli vegetali esausti, pile, batterie, toner, farmaci, contenitori con residui di vernici e solventi. Tutti i materiali raccolti verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

AMA ricorda che per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che, per dimensioni e tipologia, non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali, è possibile ricorrere ai Centri di Raccolta, aperti tutti i giorni, e al servizio “Riciclacasa”, gratuito fino a 2 metri cubi e fornito su appuntamento. Per prenotare, basta chiamare lo 060606 o collegarsi sul sito web www.amaroma.it.