Appuntamento per accolta straordinaria rifiuti ingombranti, particolari e RAEE, sabato 30 Aprile dalle 08:00 alle 12:00 in viale Alessandrino 790 (area parcheggio incrocio via dell’Incoronata)

Grazie ai Comitati e alle Associazioni che sostengono l’iniziativa.



