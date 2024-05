Rapporto cittadini-municipio. Storia di ordinaria quotidianità

25 maggio 2024 il nostro lettore S. N. invia una email al Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio Extrascolastico e Verde e Valorizzazione del Patrimonio del II Municipio, e per conoscenza all’assessore all’ambiente Rosario Fabiano, invitandolo a «dare urgenti disposizioni per la pulizia della fontana nel parco di Villa Chigi», visto che «l’acqua stagnante da mesi è habitat di zanzare. Distinti saluti», la firma e due fotografie che illustrano la situazione.

29 maggio 2025 la risposta del funzionario del II Municipio, via mail: «Buongiorno, mi dispiace non poterle dare riscontro, dovrebbe inviare la segnalazione al Dipartimento coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana [quindi, al Comune, N.d.r.] in quanto lì è presente l’ufficio fontane e manutenzione impianti. Cordialmente».

29 maggio 2024 la replica indignata del nostro lettore inviata al Responsaile del Servizio e alla presidente del Municipio Francesca Del Bello:

«NO ! SIETE VOI CHE DOVETE INVIARE AL DIPARTIMENTO LA SEGNALAZIONE E CHIEDERE LA PULIZIA DELLA FONTANA! Il parco è sito nel territorio del municipio pertanto è vostro ovvio dovere tutelare l’igiene e la salute del popolo romano minacciata dal habitat di zanzare creato dall’acqua stagnante.

«Se non chiederete l’intervento del Dipartimento la mancata comunicazione attesterà la vostra assoluta indifferenza alla salute del popolo; mi pregio informarvi e ricordarvi la vigenza dell’art 328 del codice penale.

Ai sensi del decreto 33/2013 e della legge 241/90 attendo l’invio della copia della richiesta da voi inoltrata al dipartimento alla ricezione della presente. La cura del nostro ambiente comincia con le piccole azioni. Distinti saluti.»

L’accaduto evidenzia, se ce ne fosse ancora bisogno, la lontananza e, a volte l’indifferenza dei pubblici amministratori verso i cittadini che a loro si rivolgono e non per una esigenza personale, seppur legittima, ma per segnalare un fatto che riguarda il benessere della collettività.

Avremmo, invece, voluto leggere nella risposta del funzionario: «La ringraziamo per la segnalazione. Abbiamo provveduto a richiedere l’intervento al Dipartimento ecc, ecc, competente per la pulizia delle fontane.» Resterà un sogno?

