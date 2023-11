Il Photo Club Controluce, nell’ambito delle iniziative istituzionali dell’Associazione, ha organizzato la Rassegna musicale “Città di Monte Compatri” nel corso della stagione artistica 2023/2024 per contribuire, attraverso gli eventi musicali, allo sviluppo socio-culturale del territorio del Comune di Monte Compatri e dei Castelli Romani. La Rassegna sarà strutturata in sei concerti con ingresso gratuito che esploreranno vari generi e formazioni musicali e sarà inaugurata presso il Teatro parrocchiale

il 26 novembre alle ore 18:00 con un concerto del Coro Polifonico “Alessandro Moreschi” organizzato da Controluce, dalla Fondazione G.P. da Palestrina e dal Comune di Monte Compatri.

Tra le forme vocali che hanno interessato la scrittura vocale quali: la canzonetta, la ballata, il notturno etc. il Coro Moreschi nel concerto “In Musica et Gaudio” eseguirà un repertorio che metterà in luce i vari aspetti del canto goliardico, spiritual. etc. Tutto attraverso il tempo, dal Medioevo ai nostri giorni, mantenendo la vocalità come elemento principale e sottolineando i vari timbri che si possono determinare attraverso un repertorio così ampio.

“IN MUSICA ET GAUDIO”

Concerto del Coro Polifonico “Alessandro Moreschi”

Tromba, Stefano Alberti

Percussioni, Adolfo Valeri

Clavicembalo, Armando Pinci

Con la partecipazione degli attori: Alberto Ferraro e Livia Massimi

Direttore Adele Rossi

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023 ALLE ORE 18:00

TEATRO PARROCCHIALE IN PIAZZA DUOMO A MONTE COMPATRI

L’evento è stato patrocinato da:

Fondazione G.P. da Palestrina

Comune di Monte Compatri

Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini

Parco Regionale dei Castelli Romani

Chorus Inside International

Chorus Inside Lazio

Federcori