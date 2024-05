Rebibbia. Ancora ferma la ristrutturazione  della scuola Via Palenco

“Dopo il degrado che regna nel quartiere di Pietralata e che abbiamo denunciato solo pochi giorni fa, oggi è il turno di Rebibbia, dove la scuola dell’infanzia di via Palenco continua a rimanere chiusa, abbandonata e oggetto di vandalismo. L’annuncio della riqualificazione con i fondi europei era stato fatto dall’amministrazione Umberti a novembre 2022 e a novembre 2023, ben 6 mesi fa, era stata firmata la delibera di Giunta del IV municipio, con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori per un importo complessivo di 4 milioni e 368 mila euro. Da allora un silenzio assordante su questo progetto che dovrebbe essere una priorità e che, nelle intenzioni, potrebbe offrire al territorio anche un nido capace di accogliere fino a 30 bambini. E, invece, solo l’ennesimo grosso punto interrogativo per i cittadini, che attendono da troppo tempo una seria programmazione, fatti concreti e servizi, specie nelle periferie che scontano un abbandono non più tollerabile”.

Così in una nota la capogruppo del M5s in Campidoglio, Linda Meleo e il capogruppo del M5s in IV municipio, Stefano Rosati.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati