Restyling Metro A, la stazione Lepanto chiude per 45 giorni: stop totale da sabato 18 luglio

Nuovi disagi in vista per i pendolari della Capitale, ma con l’obiettivo di cambiare radicalmente il volto di una delle stazioni storiche della linea arancione.

A partire da sabato 18 luglio, la stazione Lepanto della Metro A chiuderà temporaneamente al pubblico.

Lo stop completo durerà 45 giorni, interrompendo l’accesso a uno dei nodi nevralgici del quartiere Prati, utilizzato ogni anno da circa quattro milioni di passeggeri.

La sospensione del servizio è necessaria per consentire lo svolgimento della fase più invasiva del cantiere di restyling, avviato lo scorso maggio da Roma Capitale e Atac.

Per demolire e ricostruire i pavimenti in sicurezza, le squadre di operai dovranno lavorare sulle banchine senza l’interferenza del flusso dei viaggiatori.

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