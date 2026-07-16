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Restyling Metro A, la stazione Lepanto chiude per 45 giorni: stop totale da sabato 18 luglio

I tornelli dello snodo di Prati resteranno sbarrati dal 18 luglio al 30 agosto per il rifacimento delle banchine e lo stop alle infiltrazioni

Flaviana Buccho - 16 Luglio 2026

Nuovi disagi in vista per i pendolari della Capitale, ma con l’obiettivo di cambiare radicalmente il volto di una delle stazioni storiche della linea arancione.

A partire da sabato 18 luglio, la stazione Lepanto della Metro A chiuderà temporaneamente al pubblico.

Lo stop completo durerà 45 giorni, interrompendo l’accesso a uno dei nodi nevralgici del quartiere Prati, utilizzato ogni anno da circa quattro milioni di passeggeri.

La sospensione del servizio è necessaria per consentire lo svolgimento della fase più invasiva del cantiere di restyling, avviato lo scorso maggio da Roma Capitale e Atac.

Per demolire e ricostruire i pavimenti in sicurezza, le squadre di operai dovranno lavorare sulle banchine senza l’interferenza del flusso dei viaggiatori.

Immagine di repertorio

Resina hi-tech, addio lamiere e stop alle infiltrazioni

Il piano di ammodernamento – finanziato con i fondi del Giubileo e quote di project financing – fa parte del maxiprogetto di rinnovo delle vecchie stazioni della Linea A.

Gli interventi trasformeranno radicalmente l’impatto visivo e funzionale dello scalo:

Nuovi pavimenti e percorsi per disabili: Le vecchie superfici logore verranno smantellate per fare spazio a un pavimento in resina ad alta resistenza (lo stesso materiale grigio chiaro già testato a Ottaviano), più sicuro e facile da pulire. Saranno inoltre integrati i percorsi tattili per le persone con disabilità visiva.

Recupero del travertino: Verranno rimosse le vecchie lamiere metalliche posizionate negli anni passati per coprire il degrado, procedendo al restauro e alla valorizzazione dei rivestimenti originari in pietra.

Impermeabilizzazione delle banchine: Si interverrà sulle strutture sotterranee per risolvere una volta per tutte le storiche infiltrazioni d’acqua piovana che da tempo creano pozze e disagi sui marciapiedi d’attesa.

Illuminazione ed efficienza: Verrà completamente rifatto l’impianto elettrico con la sostituzione di chilometri di vecchi cavi e l’installazione di sistemi di illuminazione a LED a risparmio energetico.

Nasce il nuovo Atac Point

Il restyling modificherà anche l’accoglienza al pubblico: l’attuale area della biglietteria sarà smantellata e convertita in un moderno Atac Point, concepito come uno spazio aperto e accessibile per l’assistenza clienti, le informazioni e la gestione degli abbonamenti. Parallelamente verranno riqualificati anche i locali tecnici interni riservati al personale di stazione.

Durante i 45 giorni di chiusura estiva, i treni della Metro A transiteranno all’interno di Lepanto senza effettuare la fermata.

Ai passeggeri che utilizzano abitualmente lo scalo si raccomanda di pianificare i propri spostamenti facendo riferimento alle vicine stazioni di Ottaviano o Flaminio, collegate alle principali linee bus di superficie del quadrante.

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