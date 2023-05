Retake Tor Sapienza per la bonifica di Casale Rosso

Sabato mattina 27 maggio 2023, alle ore 10, è stata organizzata da Retake Tor Sapienza una mattina di bonifica dell’area di Casale Rosso per sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche della zona e dare sostegno e solidarietà ai cittadini e volontari che vivono sulla loro pelle questa situazione di degrado e abbandono. Appuntamento alle ore 10 in Via Franco Angeli 40

“Dato che la situazione di viale Togliatti è in degrado sotto vari aspetti, e relative zone adiacenti di conseguenza, costringendo i cittadini a vivere una situazione per certi aspetti anche pericolosa, il gruppo Retake Tor Sapienza ha deciso di organizzare un evento per denunciare questo stato di abbandono. Un abbandono pericoloso che a portato negli ultimi tempi anche a gravi fatti di cronaca. Il ritrovamento del corpo di Adrieli, una transessuale Brasiliana trovata cadavere il 22 giugno 2021 in zona Quarticciolo (Casale Rosso) e l’uccisione violenta di Danilo Pipitone, un militare ucciso il 10 febbraio scorso in via dei Sesami (Centocelle). Si è arrivati persino al punto che un nostro volontario che si prende cura di alcuni punti adiacenti zona Casale Rosso, è stato avvicinato da un individuo con fare minaccioso durante uno dei tanti sopralluoghi di valutazione di un area da bonificare. Costui, a suo dire, era infastidito dalla sua attività di pulizia di un tratto di strada che, a detta di questa figura losca, era utilizzata “solo per sesso e droga”, minacciando i volontari presenti ad abbandonare il sito”.