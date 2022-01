Riaperto dopo quattro anni il cancello del Parco di Villa Gordiani lato via Olevano Romano

Dopo numerose richieste fatte attraverso Abitare A, Italia Nostra, Legambiente, il WWF e da numerosi cittadini l 19 gennaio 2022, dopo oltre quattro anni di inspiegabile chiusura, è stato finalmente riaperto il cancello, quello più vicino al Colombario romano, su via Olevano Romano alla presenza del Presidente Mauro Caliste e di tutti i componenti della sua Giunta, oltre a numerosi consiglieri della maggioranza che lo sostiene.

Con l’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci abbiamo anche parlato della recinzione mancante all’angolo tra via O. Romano e via Prenestina e luogo prediletto dalla prostituzione notturna.

Abbiamo anche fatto osservare la carenza di panchine, i troppi monconi di alberi eliminati, la pericolosa voragine accanto ai resti archeologici, la mancanza di una idonea recinzione dei giochi per bambini e ad una insufficiente illuminazione di vialetti e resti archeologici.

Uno dei vialetti, quello che collega tutti i cancelli su via O. Romano, ha anche bisogno di una bonifica visto che è addirittura sconnesso a causa dell’affiorare di resti di antiche demolizioni.

L’assessore Annucci ha assicurato di aver proprio preso nota dei problemi da noi segnalati e che su molti di essi già si è attivato con il Servizio Giardini Municipale e con il Dipartimento.

Questa semplice riapertura di un cancello chiuso da quattro anni lascia ben sperare, del resto si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera. Vedremo e riferiremo.

Abitare A ha realizzato un piccolo book fotografico e due video che sono andati anche in diretta Facebook e che pensiamo possano essere utili per programmare per i mesi a venire una serie di piccoli interventi tesi a rendere più bello, funzionale e sicuro un Parco già bello di suo, e ricco di antiche vestigia Romane.

https://www.facebook.com/abitarearoma/videos/1482811282121155/ – https://www.facebook.com/abitarearoma/videos/234520895523214/