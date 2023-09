Riapertura mostra “Occupazione e Resistenza: Roma 1943-1944. Storie e documenti”

L’Archivio di Stato di Roma informa che la mostra documentaria “OCCUPAZIONE E RESISTENZA: ROMA 1943-1944. STORIE E DOCUMENTI” riaprirà al pubblico giovedì 7 settembre 2023, alle ore 15.00 nella sala Alessandrina dell’Archivio di Stato di Roma.

La mostra frutto della collaborazione tra l’Archivio di Stato di Roma e il Museo storico della Liberazione, ripercorre i nove mesi dell’occupazione attraverso documenti poco noti conservati dai due Istituti.

Il percorso espositivo si articola in sei tematiche: “Roma divisa”, “Rastrellamenti”, “Delazione”, “Stampa clandestina”, “Azioni partigiane e repressione” e “Partigiani”. Una sezione specifica è dedicata all’eccidio delle Fosse Ardeatine, con il contributo documentario del progetto ViBiA (Virtual Biographical Archive – Fosse Ardeatine).

Venerdì 8 settembre, per l’ottantesimo anniversario dell’occupazione di Roma, la mostra sarà aperta eccezionalmente dalle ore 10 alle 13.00.

Per l’occasione verranno svolte delle visite guidate alle ore 11.00 e alle ore 12.00. Non è necessaria alcuna prenotazione.

La mostra sarà aperta al pubblico fino all’8 ottobre nei giorni e orari seguenti:

martedì e giovedì: ore 15-18

mercoledì: ore 10-13

Dove: Sala Alessandrina, Corso del Rinascimento 40

Quando: 7 settembre – 8 ottobre

Come: ingresso libero.

Per informazioni: as-rm.mostre@ cultura.gov.it

Prenotazioni per le scuole: as-rm.didattica@ cultura.gov.it