Riapre la scuola di musica Arvalia

Dopo alcuni anni di sospensione ripartono le attività della Scuola di Musica Arvalia, in via Greve 63 nel quadrante Magliana.

Questo è stato possibile grazie all’impegno del Municipio Roma XI, proprietario dell’immobile sede delle attività, e all’associazione “I Cerchi Magici” vincitrice del bando di assegnazione.

Presso la Scuola di musica Arvalia si terrà propedeutica musicale, corsi di canto e strumento, laboratori musicali, masterclass e seminari.

In via Greve sale prove, la casa della musica e itinerario didattico interattivo.

I Cerchi Magici

I Cerchi Magici è un’associazione “con esperienza decennale nel campo degli eventi culturali e della formazione artistica, che vuole essere punto di riferimento culturale e musicale per tutte le persone – bambini, ragazzi e adulti – che amano la musica e vogliono intraprendere un percorso serio e divertente”.

L’obiettivo

La Scuola di Musica “ARVALIA” deve essere un punto di riferimento per promuovere e potenziare cultura e di offrire a tutti i cittadini e ai giovani in particolare, l’opportunità di avvicinarsi all’arte della Musica in tutte le sue forme come elemento imprescindibile di inclusione sociale, stimolando e sviluppando e capacità creative.

La didattica

L’attività didattica sarà suddivisa per livelli e per fasce di età per permettere l’approccio alla conoscenza della musica a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta alla disciplina, e consentire a chi ha già le competenze tecniche necessarie di affrontare gli esami di ammissione ai corsi di Diploma Accademico di primo e secondo livello presso i Conservatori Statali di Musica, uniformandosi quindi al percorso di studi musicali dei Licei Musicali e dei corsi Pre-Accademici recentemente istituito con la riforma della Scuola Secondaria Superiore.

I corsi

Saranno previsti corsi individuali, collettivi e laboratori. I corsi collettivi e i laboratori sono pensati e organizzati per favorire l’esperienza collettiva. Sarà proposta una didattica laboratoriale innovativa basata sulla “learning by doing” (imparare facendo) che conferirà all’allievo un ruolo attivo nell’acquisizione delle conoscenze attraverso l’esperienza, una didattica studiata per superare le barriere culturali, sociali, economiche e generazionali e favorire l’inclusione, dando la possibilità a tutti indistintamente, a prezzi contenuti o in alcuni casi gratuitamente, di suonare scegliendo il proprio strumento e lo stile musicale, creare insieme e partecipare a spettacoli multidisciplinari.

Tutte le altre informazioni

Via Greve 63 – 380 776 0028 – 328 937 1337 – info@icerchimagici.it – www.arvaliascuoladimusica.it