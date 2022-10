Riapre l’Isola Felice a Centocelle

“Notizia fresca fresca: si riapre! – così in un post Alessandra Noce che annuncia la riapertura dell’Isola Felice, nei pressi della chiesa di San Felice da Cantalice a Centocelle

“Finalmente direte! – prosegue – E già, ci sono voluti più giorni del previsto ma alla fine ci siamo riusciti! Ringraziamo tutte le cittadine, i cittadini, le associazioni proponenti #100eacapoaps, #Francescaninelmondo con la #ParrocchiadiSanFelicedaCantalice, l’Amministrazione comunale, gli uffici tecnici del Municipio V, gli assessorati all’Ambiente Comunale e Municipale e tutti coloro che si sono adoperati per portare il progetto di riqualificazione al sospirato traguardo.

Ora tocca a noi, a tutti noi, collaborare per far sì che questi spazi dedicati ai bambini vengano rispettati e manutenuti nel tempo!”

L’inaugurazione sarà giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 17,30

Quando le formiche si mettono in testa un’idea non le ferma nessuno…