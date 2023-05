Ricattare chi ti aiuta non è concesso

Roma blindata per la visita del Presidente dell’Ucraina. Ho seguito poco in TV i servizi sui suoi incontri, per l’impressione consolidata che siano discorsi con parole al vento ché, non conoscendo quanto accaduto in passato tra i due belligeranti, ho da subito avvertito un senso di disagio non riuscendo a darmi una spiegazione su come si possa invadere militarmente, di punto in bianco, una nazione confinante, senza un previo ultimatum, al quale segua la dichiarazione di guerra motivata, a torto o a ragione.

Che poi, quasi la totalità dei Paesi formanti l’Europa Unita, si siano schierati immediatamente a favore della nazione invasa, non lo si comprende altrettanto a sufficienza, permanendo il dubbio sulla tempestività della presa di posizione. Incerti se è perché consapevoli dei prodromi esistenti tra i due contendenti, che condannano inequivocabilmente l’aggressore; oppure se perché obbligati dall’appartenenza al blocco atlantico; o infine se per interessi economici transnazionali, sempre oscuri ma presenti e determinanti nelle scelte dettate più dall’opportunismo, anziché da un canone di umana giustizia.

Tutto il preambolo – non sul metodo, quanto piuttosto sul merito – è perché a distanza di più di un anno l’incertezza nasce e matura osservando la realtà, come se, soltanto adesso, sorgesse la voglia di focalizzarla sotto una lente d’ingrandimento che all’inizio, nello sconcerto di quanto stava accadendo, non avevamo a portata di mano. Campionando di seguito alcuni dettagli della situazione internazionale, meritevoli di essere esaminati meglio al microscopio, è possibile identificare le cellule malate che, tralasciate con eccesso di pregiudizio, sembrano oggi poter chiarire meglio le origini della malattia, originata dal virus bellicus, nel corso dei secoli studiato, ma ancora lontano dall’essere combattuto con successo per mezzo di un vaccino efficace, tra i tanti messi a punto dalla scienza.

Perché sfugga alla scienza lo si può comprendere in quanto la soluzione dovrebbe essere demandata alla filosofia dell’etica e alle religioni, a patto che riuscissero a mettere insieme un punto di vista comune; anche perché, se esiste un Dio misericordioso, che mantiene un dialogo con la natura (della quale fa parte anche il genere umano), questo è unico e scannarsi fra dottrine religiose rivendicandone il verbo è di una stupidità vergognosa; così quanto la mancata armonia sindacale che non giova all’interesse del lavoratore.

Caro Zelensky, che sei venuto a Roma in cerca di aiuto, conforto e supporto, che sei andato a bussare a denari anche a Parigi, Berlino e Londra, dimostri mancanza di strategia quando, sapendo che, ricevuto da Papa Francesco, quella era l’unica porta dove non avresti dovuto mendicare armi, potevi fare a meno di programmare la visita, poiché un accenno alla pace, per via diplomatica, te la dovevi aspettare dal Santo Padre. Anziché rispondere con insolente arroganza che della pace non sai che fartene; che sei interessato soltanto a proseguire una guerra che vuoi vincere a tutti costi, entro l’anno; ebbene potevi risparmiarti la visita. Non credo che il Papa, dotato di pazienza e tolleranza, ti porterà rancore per una risposta – a volerti bene – infelice, ma con quella ti sei persa una buona occasione per tacere e mettere da parte un atteggiamento supponente nei confronti di un uomo che ha sempre agito nell’intento di evitare la morte inutile di tanti giovani, da ambo le parti, che poteva essere forse evitata con una trattativa preliminare, alla presenza di quegli attori – dato che sei uomo di teatro – che oggi si affannano per la pace, alla ricerca di una quadratura del cerchio.

E un’ultima raccomandazione: quando vai a questuare aiuti ed armamenti, evita di minacciare chi ti aiuta che, in caso di una tua sconfitta, le conseguenze ricadrebbero anche su di lui. E’ un altro errore strategico, di buona educazione, da tenere sotto controllo. Questa guerra, dovunque si nascondano le ragioni e i torti, non l’ha voluta lui.