Ricca Mattinata del Benessere al Parco di Villa de Sanctis

I soci dell’Atletica Villa De Sanctis assieme ad altre associazioni e gruppi hanno dato un valido contributo per la buona riuscita dell’evento organizzato sabato 29 ottobre 2022 dal Comitato del Quartiere Torpignattara presso il Parco di Villa De Sanctis per la prima edizione dell’evento “Mattinata del benessere al parco”.

All’evento, grazie anche alla bellissima giornata assolata, hanno partecipato molte associazioni, gruppi e singole persone che hanno animato ogni angolo del Parco.

L’ A.S.D. Villa De Sanctis ha posizionato il suo gazebo vicino al Mausoleo di S. Elena, come riferimento per la partenza e arrivo di due simpatici eventi. A dimostrazione che si può correre divertendosi. Il gazebo come sempre è stato poi utilizzato per offrire ai runner un sontuoso ristoro. Istruttivo è stato il tempo che il famoso coach Massimo Bartoletti ha dedicato al gruppo per un adeguato riscaldamento.

Hanno partecipato anche atleti della Scuola Italiana Nordic Walking con gli istruttori Angelo e Federica, molti componenti di Retake Roma Torpignattara, che hanno contribuito alla pulizia del parco, la maestra Stefania Russo che ha fatto conoscere l’antica arte marziale indiana del Kalaripayattu. Il Gruppo “Qi Qong Le Coeur” di Daniela De Angelis è composto da solo donne. Il “Tuono sull’acqua” scuola di arti Marziali ha fatto conoscere il suo TAI CHI CHUAN.

L’esperto Antimo Palumbo ha condotto i partecipanti “alla scoperta degli alberi di Villa de Sanctis”, l’archeologa Anna Maria Conti ha fatto passeggiare nella storia.

Molto attiva all’evento la dinamica Lu Angelini.

Una mattinata quindi ricca ed assai movimentata e un evento assolutamente da ripetere, magari con l’eventuale sostegno delle istituzioni del 5 Municipio.