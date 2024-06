Riconoscimento dell’attività svolta dall’Associazione L’Incontro

Venerdì 31 maggio 2024 l’Associazione L’Incontro (con sede in via Roberto Lepetit 86 a Tor Tre Teste) ha partecipato al Festival “People, Life, Art”, un progetto finanziato da Roma Capitale e Zetema, promosso da IDEA EUROPA APS con l’intento di valorizzare il patrimonio umano e culturale delle periferie romane e promuovere, presso i residenti,le realtà no profit presenti ed operanti nel Comune di Roma.

Vuole inoltre creare un forum di incontro di questi enti per sviluppare sinergie da impiegare in progetti futuri e, di conseguenza valorizzare il patrimonio artistico culturale delle periferie.

L’Associazione ha ricevuto un premio per il suo impegno nell’arricchire la vita culturale delle periferie promuovendo la conoscenza e la partecipazione.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙