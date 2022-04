Rifiuti, Celli: approvata delibera Tari. Tariffe ridotte per famiglie e imprese

“E’ stata approvata oggi dall’Assemblea capitolina la delibera sulla Tari che prevede la riduzione della tariffa del 4% per tutti i cittadini, del 6% per le utenze non domestiche e ulteriori tagli per le imprese che hanno prodotto meno rifiuti durante la pandemia come cinema, teatri, associazioni culturali, sale concerti, sale conferenze e sale giochi, giostre, discoteche, nightclub e strutture ricettive. È questo un risultato importante a vantaggio di tutta la città. È stato raggiunto grazie al lavoro messo in piedi in questi mesi dal Sindaco Gualtieri e dalla Giunta e sostenuto con il voto favorevole di oggi dall’Assemblea capitolina che dimostra così grande sensibilità e attenzione per le famiglie e il tessuto economico e produttivo. Segna quindi un cambio di passo deciso e significativo che permette di dare sollievo a tanti romani e che rientra nel percorso virtuoso avviato da questa consiliatura con scelte coraggiose nella gestione dei rifiuti a Roma, come quella del termovalorizzatore. Una linea strategica chiara che porterà benefici ambientali, economici con un ulteriore 20% di riduzione della Tari e per il decoro e la pulizia della città”.

Lo afferma in una nota la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.