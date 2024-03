Rifiuti, domenica 3 marzo raccolta straordinaria nei Municipi III, VIII, XIV e XV

Ama S.p.A. e il Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma promuovono una raccolta straordinaria di materiali ingombranti, elettrici e elettronici, domenica 3 marzo 2024 nei Municipi III, VIII, XIV e XV.

I cittadini possono consegnare gratuitamente rifiuti ingombranti (fino a 0,5 metri cubi) e RAEE. Inoltre è possibile avere informazioni su come fare correttamente la raccolta differenziata. Si ricorda che:

Il servizio è indirizzato alle sole utenze domestiche

Non si accettano inerti (sanitari, piastrelle, ecc.), rifiuti da materiali edili e olio motore

Nel VI Municipio possono essere conferiti sfalci e potature in sacchi compostabili o in altri contenitori da vuotare sul posto.

Calendario della raccolta

Domenica 3 dalle 08:00 alle 12:30

Via Salaria 1501 (parcheggio parco Umberto Nobile) Municipio III

Via Ostiense parcheggio Ponte Settimia Spizzichino Municipio VIII

Via Santi Audiface ed Abacuc (parcheggio) Municipio XIV

Via Guido Rattoppatore (area parcheggio La Giustiniana) Municipio XV

Tutte le informazioni sul sito dell’Ama

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati