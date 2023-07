Rifiuti, F. De Gregorio-F. Carpano (Azione): “Romani furiosi, annullare tutto in AMA e ricostruire azienda”

«Romani furiosi per il blocco della raccolta dei rifiuti. Bisogna annullare tutto in Ama e ricostruire l’azienda.

Bisogna cambiare tutti gli attuali dirigenti e, come succede a Milano e Torino, fondere AMA in una multiutility che porti efficienza, investimenti e competenze. Continuare con l’attuale affidamento ad Ama fino al 2029 non è qualcosa che può continuare: gli “accumuli incontrollati” di cui parla Arpa a Torpignattara non sono che l’ultima prova.

Bisogna inoltre dividere le competenze in capo all’assessorato capitolino di riferimento, puntando su due ambiti distinti: verde e rifiuti. Oggi l’emergenza rifiuti sta schiacciando la gestione del verde urbano».

Così Flavia De Gregorio e Francesco Carpano, rispettivamente capogruppo e consigliere di Azione in Campidoglio.