Rifiuti, Figliomeni (FDI): Istituzioni evitino crisi nelle festività pasquali

“Spiace constatare come le preoccupazioni che denunciavamo già da tempo si siano puntualmente avverate, ovvero che nell’eterno scaricabarile tra Roma Capitale e Regione Lazio a rimetterci sono solo i poveri cittadini romani che, purtroppo, a ridosso delle festività pasquali e, repetita iuvant, nel bel mezzo di una pandemia, si vedranno la città piena di immondizia. Diciamo basta a questa pantomima che, da oltre 4 anni, fa sì che la Capitale viva sempre sotto la spada di Damocle dell’emergenza rifiuti. Basta alla ricostruzione, sempre autoassolutoria della Sindaca Raggi, dove non c’è mai traccia né di una critica a se stessa, né agli Assessori all’ambiente che sono saltati come tappi di spumante, né ai diversi management succedutesi nel tempo. Ma diciamo basta anche al lassismo della Regione Lazio che solamente ora, a ridosso delle elezioni, si dice pronta ad esercitare i poteri sostitutivi per la gestione dei rifiuti a Roma. Per il bene dei cittadini auspichiamo una soluzione immediata della problematica e, almeno dopo che sull’amministrazione Raggi sarà sceso il sipario, procedere ad interventi reali, efficaci ed innovativi di tale criticità sempre più impellente per la nostra città”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.