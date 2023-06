Rifiuti nelle strade di Pietralata-Portonaccio. Non ne possiamo più!

Nonostante le continue segnalazioni all’AMA, al Municipio Roma IV, all’Assessora all’Ambiente e Rifiuti competente, continua la presenza massiccia di rifiuti nelle strade del quartiere Pietralata-Portonaccio (queste foto si riferiscono ad alcune tra le vie visitate oggi, 26 giugno 2023: G. Marcotti, B. De Ritis, San Romano, L.V. Bertarelli, largo Camesena, Vacuna, A. Tedeschi, E.T. Viollier).

E, purtroppo, continua la presenza invadente di ratti, gabbiani, piccioni, cornacchie, che creano sicuramente un grave problema igienico.

E poi, la maggior parte di cassonetti sono situati davanti ai bar, ai ristoranti, ai supermercati, sotto ai balconi degli appartamenti e la puzza, spesso è nauseabonda e insopportabile.

Credetemi, non sono affatto contento di dover mostrare in tal modo la mia amata città, ma non ne posso fare a meno, almeno finché la situazione non viene risolta. Sono almeno due settimane che stiamo così.

Ed il brutto è che la gente, ormai, ritiene il problema ineludibile perché è dappertutto così e quasi non se ne preoccupa più.