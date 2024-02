Rifiuti, Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio raccolta straordinaria ingombranti

Ama S.p.A. e il Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma promuovono una raccolta straordinaria di materiali ingombranti, elettrici e elettronici, sabato 10 e domenica 11 febbraio nei Municipi V e XV.

I cittadini possono consegnare gratuitamente rifiuti ingombranti (fino a 0,5 metri cubi) e RAEE. Inoltre è possibile avere informazioni su come fare correttamente la raccolta differenziata. Si ricorda che:

Il servizio è indirizzato alle sole utenze domestiche

Non si accettano inerti (sanitari, piastrelle, ecc.), rifiuti da materiali edili e olio motore

Nel VI Municipio possono essere conferiti sfalci e potature in sacchi compostabili o in altri contenitori da vuotare sul posto.

Calendario della raccolta:

Sabato 10 dalle 08 alle 12.30 – Viale della Primavera, 300 (area parcheggio) Municipio V

– Via di Grottarossa area mercato Municipio XV

Domenica 11 dalle 08 alle 12.30 – VALLE MURICANA – Via Pedrengo (ang. via Mulazzano – via R. sul Naviglio) Municipio XV

– CESANO – Via Marino Dalmonte

Tutte le informazioni sul sito dell’Ama.