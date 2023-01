Rigenerazione urbana, online il bando C40 Students Reinventing Cities

Roma Capitale ha presentato nell’Aula della Commissione Urbanistica il bando internazionale C40 Students Reinventing Cities, promosso dalla Rete di Sindaci di quasi 100 città leader nel mondo che collaborano per creare spazi urbani più sostenibili.

Il bando internazionale invita studenti e accademici a cooperare per trasformare siti inutilizzati o degradati in spazi di rigenerazione urbana attraverso un percorso mirato alla de-carbonizzazione delle aree e al miglioramento della vita per le comunità locali.

L’area oggetto di intervento prevista dal bando è il Tevere a Porta Portese: circa 16 ettari che comprendono il fiume e le sue sponde a partire da Ponte Sublicio, a nord, fino ad arrivare al Ponte ferroviario di San Paolo verso sud.

La riva destra del fiume è quasi completamente occupata da manufatti dismessi e in cattivo stato di conservazione che di fatto costituiscono una barriera impenetrabile verso il fiume. La riva sinistra, caratterizzata dai margini edificati del rione Testaccio e del ex Mattatoio, è esclusa dalla vitalità del quartiere e dall’animazione che stanno creando le attività culturali nate all’interno dell’ex mattatoio.

Il concorso è un’opportunità per ascoltare gli studenti, coinvolgerli nelle politiche di sviluppo e trasformazione della città, trarre ispirazione dalle loro soluzioni creative e mostrare cosa potrebbe comportare una rigenerazione sostenibile della città di Roma.

Il Tevere a Porta Portese, scelto dal bando, è infatti un ambito che necessita di progetti di completamento e trasformazione in grado di conseguire nuove condizioni di qualità del contesto urbanistico-ambientale. Il sito ha una particolare importanza strategica per Roma poiché si pone come cerniera delle relazioni trasversali della città storica con le risorse storico-architettoniche e ambientali che si si incontrano lungo lo sviluppo lineare del fiume. Tale ambito, inoltre, sarà oggetto di un piano di riqualificazione urbana redatto da Roma Capitale con l’Agenzia del Demanio, entrambi proprietari di immobili strategici per la riqualificazione del Lungotevere.

Come partecipare

Per accedere al bando è necessario registrarsi sulla pagina del sito dedicata alla competizione C40 Students Reinventing Cities www.c40reinventingcities.org/en/students/ entro il 30 marzo 2023 mentre la scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 25 maggio 2023.

I vincitori saranno comunicati nel mese di luglio.