Rimosse 20 tonnellate di rifiuti abbandonati nel quartiere Tiburtino (IV municipio)

Squadre specializzate hanno portato a termine un’operazione di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente in via di Scorticabove nel quartiere Tiburtino (IV municipio). Complessivamente sono state rimosse e avviate presso i centri di trattamento/recupero circa 20 tonnellate di rifiuti, per lo più ingombranti (materassi, mobilio vario, poltrone, ecc.).

L’intervento di pulizia, commissionato dal Dipartimento Ciclo Rifiuti di Roma Capitale, è durato due giorni e ha visto quotidianamente impegnati 4 operatori con il supporto di 1 autocarro con cassa ragno.

Lo comunica in una nota AMA S.p.A.