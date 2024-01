Riqualificazione completata, riapre la Galleria Alberto Sordi

Dopo l’intervento di riqualificazione, riapre la Galleria Alberto Sordi. All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli.

“È un altro investimento importante sulla nostra città, – ha commentato il primo cittadino – in questo caso un investimento privato di grande qualità che riqualifica un luogo straordinario come la Galleria Alberto Sordi, con una grande attenzione alla sostenibilità ambientale “. “La Galleria diventerà uno spazio multifunzionale con uffici e spazi commerciali, con un’occupazione significativa. Si tratta di un luogo straordinario restituito alla città” ha sottolineato ancora Gualtieri.

Il progetto di riqualificazione della Galleria ha voluto mettere in risalto il valore storico e architettonico dell’intera struttura, rimuovendo le vetrate esterne per consentire un maggiore dialogo tra esterno ed interno. Migliorata anche l’illuminazione dell’edificio, per renderlo più accogliente e più sostenibile dal punto di vista ambientale. I negozi ospitati saranno 15, tra brand romani e internazionali. La Galleria Alberto Sordi sarà uno spazio commerciale tanto quanto un salotto urbano aperto ad eventi culturali.