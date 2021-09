Riqualificazione viali Washington e Fiorello La Guardia e Parco Volpi

Stanno per concludersi i lavori lungo i viali Washington e Fiorello La Guardia, circa 800 metri di percorsi che collegano piazza delle Canestre a piazzale Flaminio. Con questo intervento (500 mila euro investiti) sono stati ricostituiti i percorsi ammalorati, realizzate nuove cigliature, rimosse alcune ceppaie, rifatte le cunette in selci e le fognature, per ottimizzare il deflusso delle acque. È stata creata una nuova scogliera contenitiva per contrastare il dilavamento del terreno, realizzata una rampa per disabili, riqualificate le fermate dell’autobus e l’area della fontanella secondo le fonti cartografiche antiche.

Piazzale Hugo è stato riconformato con la realizzazione di un’aiuola ellittica che ospita la statua dello scrittore, il posizionamento della pavimentazione drenante ed il restauro delle sedute ad emiciclo, in via di conclusione, che richiamano la forma dell’aiuola centrale creando un armonico effetto visivo.

Questo uno dei 3 cantieri in corso a Villa Borghese dove è in corso anche la riqualificazione del Giardino del Lago ed altri ambiti della Villa (1,5 milioni).

L’amministrazione ha investito circa 2,5 milioni di euro per interventi di rigenerazione del patrimonio vegetazionale e sugli immobili di Villa Ada, 750mila andranno al restauro del Casale della Finanziera, il resto alla cura del patrimonio verde.

È pronto, in attesa del parere della Soprintendenza di Stato, il progetto definitivo per il rifacimento degli edifici di Villa Ada, base di gara del prossimo bando per l’affidamento dei lavori. Tra gli interventi riguardanti il Casale: rifacimento del tetto, manutenzione degli infissi esterni e realizzazione di persiane in legno, rifacimento degli intonaci esterni e nuova tinteggiatura delle superfici, ripristino dei canali di gronda danneggiati, ripristino dei marciapiedi esterni, rifacimento della recinzione perimetrale esterna. Il progetto e gli interventi di restauro risolveranno anche il problema dell’accessibilità da via Salaria con eventuali servitù di passaggio. Gli interventi interni consistono, invece, in sostituzione degli infissi; rifacimento degli impianti, degli intonaci interni e tinteggiatura delle superfici; sostituzione della pavimentazione. Il progetto prevede anche bagni pubblici e spazi destinati a servizi amministrativi.

Lavori di riqualificazione integrale in corso al Parco Volpi con uno stanziamento di oltre 330mila euro (257mila il costo dei lavori + le spese fisse).

All’interno dell’area verde di circa 1,6 ettari è in corso la bonifica vegetazionale con potatura di piante e siepi, messa in sicurezza delle alberature. Sono in programma interventi di contrasto alla cocciniglia tartaruga. Al momento è stata cantierizzata solo una parte del parco per consentire ai cittadini la fruizione della restante area.

La riqualificazione, frutto di un progetto del Bilancio partecipato 2019-2020, prevede anche l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione lungo il perimetro del parco, la nuova area giochi e i viali principali. La pista di pattinaggio sarà sostituita da una nuova area ludica con recinzione in legno, con giochi combinati e inclusivi. Saranno recuperati i vialetti con la posa di una pavimentazione ecosostenibile e ne verranno creati di nuovi, verranno riposizionati e portati a livello i cigli in travertino, restaurati i muretti in tufo e le relative soglie, rimosse le barriere architettoniche e gli elementi in ferro che separano le zone del parco, sostituite le recinzioni ammalorate e i cancelli dell’area cani. Verranno, inoltre, riverniciate alcune opere in ferro, installate nuove panchine.

Infine è stato allestito il cantiere per la riqualificazione del Parco di via Maratona a Vigna Clara, spazio verde di circa 11 mila metri quadrati (stanziamento di 285mila euro: 233mila il costo dei lavori, più le spese fisse). Anche questo lavoro è il frutto di un progetto partecipato che ha consentito all’amministrazione di accogliere le richieste dei cittadini.

Il progetto prevede interventi di riqualificazione e implementazione delle due aree gioco, del verde e dell’arredo urbano. Verrà, inoltre, realizzato un percorso ludico-sportivo-didattico e una zona relax per le persone più anziane.

Tra gli interventi previsti anche deceppamenti, potature e nuove piantagioni di alberi e siepi, nuove panchine, restauro della gradinata, pulitura della base del monumento, verniciatura di recinzioni e cancellate, un nuovo impianto di recupero dell’acqua della fontanella per l’irrigazione.