Ristorazione scolastica 2023-2024, fino al 30 settembre per chiedere tariffa agevolata

Servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2023-2024: dal 1 marzo sarà possibile presentare domanda di tariffa agevolata.

Le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre, esclusivamente online: la modalità vale per i nuovi iscritti ma anche per gli alunni che già usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado.

Per inserire la domanda occorre identificarsi sul Portale Istituzionale di Roma Capitale tramite SPID e compilare la richiesta per ogni minore iscritto al servizio.

Attenzione particolare deve essere prestata nel sanare eventuali difformità/omissioni riscontrate nell’istanza prodotta e segnalate dall’Ufficio competente del Municipio di riferimento.

Il termine del 30 settembre 2023 per la presentazione della domanda è indifferibile: qualora la richiesta non dovesse pervenire nei tempi stabiliti, verrà applicata la tariffa massima in base alla tipologia di scuola prescelta ed ai rientri settimanali (tempo pieno, tempo modulare, servizio a domanda individuale).

Per approfondire l’argomento, è possibile consultare la pagina dedicata del Dipartimento Scuola.