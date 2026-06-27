Rivoluzione sanità nel Lazio, firmato il nuovo accordo con i medici di base: studi aperti 12 ore e diagnosi in loco

Dopo oltre due decenni di attesa, il Lazio ridisegna la medicina territoriale.

La Regione e tutte le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale hanno sottoscritto il nuovo Accordo integrativo regionale, un’intesa destinata a cambiare l’organizzazione dell’assistenza sul territorio e il ruolo dei medici di famiglia.

Il provvedimento entrerà in vigore il 1° ottobre 2026 e punta a rafforzare la sanità di prossimità, facendo delle Case della Comunità il fulcro della rete assistenziale.

L’accordo, definito dalla Regione come un modello innovativo anche a livello nazionale, è stato costruito attraverso un confronto con le rappresentanze sindacali e prevede investimenti aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti dal contratto nazionale.

Più tutele e valorizzazione del lavoro dei medici

Tra le principali novità c’è il rafforzamento delle garanzie per i medici di medicina generale.

L’intesa introduce un trattamento economico uniforme tra professionisti già in servizio e nuovi incaricati, amplia le tutele nei casi di maternità, gravidanza e disabilità e riconosce un maggiore valore economico all’attività svolta sul territorio.

L’obiettivo è rendere più attrattiva la professione e accompagnare la riorganizzazione della medicina di base in una fase cruciale per il Servizio sanitario regionale.

Più prevenzione e meno pronto soccorso

Uno degli elementi centrali della riforma riguarda il rafforzamento della cosiddetta medicina di iniziativa.

Il medico di famiglia sarà chiamato a svolgere un ruolo ancora più attivo nella prevenzione, individuando precocemente i fattori di rischio, seguendo in modo continuativo i pazienti affetti da patologie croniche, promuovendo corretti stili di vita e utilizzando gli strumenti digitali messi a disposizione dalla Regione per monitorare lo stato di salute degli assistiti.

L’obiettivo è intervenire prima che le malattie si aggravino, riducendo così il ricorso alle cure ospedaliere.

Arrivano le Aggregazioni Funzionali Territoriali

L’accordo rende operative le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), una nuova organizzazione attraverso la quale i medici di famiglia lavoreranno in rete all’interno dello stesso territorio.

Per i cittadini il rapporto con il proprio medico non cambierà: resterà infatti il principio della libera scelta e del rapporto fiduciario.

A modificarsi sarà invece il modello organizzativo, pensato per garantire una maggiore continuità assistenziale, una gestione condivisa dei pazienti e un migliore coordinamento tra professionisti.

Assistenza estesa dalle 8 alle 20

Tra le novità più rilevanti c’è anche l’ampliamento della copertura dell’assistenza territoriale.

Dal lunedì al venerdì la rete dei medici garantirà una presenza organizzata dalle 8 alle 20.

Nelle ore notturne e nei giorni festivi entreranno in funzione la continuità assistenziale, le Case della Comunità e il nuovo sistema previsto dall’accordo, in collegamento con il numero europeo 116117 dedicato alle cure non urgenti.

Secondo la Regione, questo nuovo assetto consentirà di offrire ai cittadini percorsi di cura più semplici e di alleggerire la pressione sui pronto soccorso, limitando gli accessi impropri.

Le Case della Comunità diventano il centro della sanità territoriale

L’intesa attribuisce un ruolo centrale alle Case della Comunità, che diventeranno il principale punto di riferimento dell’assistenza territoriale.

Qui opereranno in maniera integrata medici di famiglia, infermieri, specialisti e altri professionisti sanitari, con l’obiettivo di concentrare in un’unica sede servizi oggi spesso frammentati.

Il nuovo modello punta a rendere l’assistenza più vicina ai cittadini e a favorire una presa in carico più completa, soprattutto delle persone fragili e dei pazienti cronici.

Più strumenti negli studi medici

La riorganizzazione non riguarderà soltanto le Case della Comunità.

L’accordo riconosce anche gli studi dei medici di famiglia come presìdi di prossimità del Servizio sanitario regionale.

Progressivamente potranno essere dotati di apparecchiature diagnostiche di primo livello, tra cui elettrocardiografi, spirometri, ecografi portatili, sistemi di telemedicina e altri strumenti utili a effettuare esami direttamente sul territorio.

Una scelta che mira a ridurre gli spostamenti dei pazienti e ad ampliare i servizi disponibili vicino a casa.

Attenzione ai territori più periferici

Il nuovo modello organizzativo sarà adattato anche alle caratteristiche delle aree rurali, montane e periferiche del Lazio.

L’accordo prevede infatti la possibilità di organizzare più sedi assistenziali coordinate tra loro, così da garantire livelli omogenei di assistenza anche nei territori meno popolosi o più difficili da raggiungere.

Cosa cambia per i cittadini

Per gli assistiti la novità più importante è che non sarà necessario cambiare medico di famiglia. Resta infatti invariato il rapporto fiduciario con il proprio medico, mentre cambia l’organizzazione della rete che lo affianca.

L’obiettivo dichiarato dalla Regione è costruire una medicina territoriale più moderna, accessibile e integrata, capace di rispondere con maggiore efficacia ai bisogni di salute della popolazione e di accompagnare il pieno sviluppo delle Case della Comunità nei prossimi anni.

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