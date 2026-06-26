Rivoluzione tram, il 19 torna a Prati: approvato il progetto per il nuovo capolinea a viale delle Milizie

I tram della storica linea 19 si preparano a riaccendere i motori e a riconquistare il cuore del quartiere Prati.

La Giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto esecutivo e il relativo quadro economico per la realizzazione del nuovo capolinea provvisorio sull’asse viale delle Milizie-Matteotti-piazza Risorgimento.

Il provvedimento sblocca ufficialmente la fase operativa di un cantiere fondamentale per la mobilità del quadrante centrale della città, ridisegnando una parte dei binari capitolini.

L’infrastruttura è stata studiata per minimizzare l’impatto sul congestionato traffico di zona: la nuova sede tranviaria avrà una larghezza complessiva di 7 metri e sarà posizionata in aderenza al marciapiede esistente.

Sfruttando un tratto di carreggiata particolarmente ampio, i tecnici comunali sono riusciti a progettare l’opera mantenendo inalterata la doppia corsia di marcia per le automobili e i mezzi privati.

Collegamenti strategici: l’affondo di Patanè sul riavvio del servizio

Il ritorno del 19 rappresenta una boccata d’ossigeno per migliaia di studenti, avvocati, magistrati e pendolari che ogni giorno stringono d’assedio il rione.

Secondo i programmi del Campidoglio, il completamento dei lavori e il successivo pre-esercizio spingeranno la linea verso la piena operatività nei primi mesi del nuovo anno (2027).

Soddisfatto l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, che ha rimarcato la valenza sociale e logistica dell’approvazione del progetto esecutivo:

«Il ripristino del tram 19 nel quartiere Prati è un momento estremamente atteso dalla cittadinanza. Questo intervento permetterà finalmente di riallacciare un asse di collegamento su ferro strategico, garantendo un interscambio diretto con la linea A della metropolitana e servendo nodi nevralgici come la città giudiziaria di via Lepanto e viale Giulio Cesare, le caserme del distretto militare e i grandi istituti scolastici della zona, a partire dai licei storici Mamiani e Tacito».

Con il via libera ai fondi e alla cantierizzazione, l’amministrazione punta ad accelerare i tempi per colmare il vuoto lasciato dalla sospensione temporanea dei binari, inserendo il progetto nel più ampio programma di rilancio della cura del ferro cittadina.

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