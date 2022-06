Rocca (FdI): “Approvata in Assemblea Capitolina nostra mozione su emergenza abitativa”

“In Assemblea Capitolina è stata approvata all’unanimità una mozione presentata Fratelli d’Italia che impegna il Sindaco e la Giunta Capitolina a impegnarsi affinché, non solo si provveda alla programmazione e alla realizzazione di nuovi alloggi popolari, ma anche al reperimento sul mercato di immobili disponibili degli enti previdenziali e/o dei vari fondi e casse. Va data vita, inoltre, a un reale censimento degli immobili di proprietà del Comune così da individuare quelli che possono essere funzionali a dare significative risposte all’emergenza abitativa. Siamo convinti infatti che questa problematica non si affronti con scelte ideologiche come quella di assegnare residenze senza senso, ma attraverso una reale difesa dei diritti dei più fragili che certo non sono gli occupanti senza scrupoli tanti cari alla maggioranza capitolina. Ci rallegriamo che la giunta abbia deciso di appoggiare la nostra proposta e ci auguriamo che possa ora proseguire sulla strada tracciata da questa mozione senza cercare vergognose scorciatoie”

È quanto dichiara Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia promotore e primo firmatario della mozione.