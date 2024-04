“Rock in Roma” torna a Giugno nella Capitale

Una grande festa, uno spettacolo nello spettacolo. Torna a giugno “Rock in Roma“, l’evento musicale più atteso dell’estate romana che da 14 edizioni richiama artisti da tutto il mondo.

Due mesi di eventi, dal 13 Giugno al 27 Luglio. Un festival che abbraccia tutti i generi, dal rock al pop, dallo heavy metal alla scena cantautorale, dalla musica dance al rap, all’indie. Un festival inclusivo, multigenere, con un fitto e variegato calendario di concerti per ogni età.

Gli appuntamenti previsti si terranno all’Ippodromo delle Capannelle e alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

I concerti in programma all’Ippodromo delle Capannelle, sono: il 13 giugno i Cccp Fedeli alla linea; il 14 giugno Gemitaiz; il 15 giugno Gabry Ponte e, sempre nella stessa venue, Rock Me Pride; il 17 giugno Tropico; il 19 giugno La Sad; il 21 giugno Salmo and Noyz; il 22 giugno Teenage Dream; il 25 giugno Babymetal (special guest: DeathbyRomy); il 28 giugno Geolier; il 30 giugno Calcutta (sold out); il 4 luglio Tommaso Paradiso; il 5 luglio Bruce Dickinson; il 6 luglio Kerry King; 8 luglio Placebo; 11 luglio Massimo Pericolo; il 16 luglio 21 Savage; il 18 luglio Bnkr44; il 19 luglio Club Dogo; il 20 luglio Deejay Time; il 24 luglio Marlene Kuntz (special guests: Spiritual Front); il 27 luglio Tedua.

La Cavea dell’Auditorium ospiterà i seguenti live: il 25 giugno Fontaines D.C.; il 3 luglio Die Antwoord; il 7 luglio Cat Power sings Dylan; il 10 luglio Deep Purple; il 20 luglio Cristiano De Andre’; il 22 luglio Loreena McKennitt.

Per l’occasione, durante tutto il periodo della manifestazione, saranno previste navette e treni speciali per raggiungere l’ippodromo. Inoltre i possessori di Metrebus card avranno il 15 per cento di sconto sui biglietti dei concerti.

“Rock in Roma” è anche un festival eco-friendly, dove si incentiva il rispetto per l’ambiente anche grazie alla presenza di isole ecologiche per la raccolta differenziata.

