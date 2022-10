Roma 7, al via i campionati nazionali e regionali

“Vince due volte chi vince con se stesso”. Con questo slogan la Roma 7 Volley vuole dare il via alla sua attività agonistica prevista per il weekend 8-9 Ottobre. Le nostre formazioni saranno impegnate nei campionati nazionali di serie B maschile e serie C e D maschili e femminili.

“Il gruppo è tornato soddisfatto dal Torneo Test di Viterbo svolto nel weekend 1-2 Ottobre.” afferma Gabriele Colorito, secondo allenatore della serie C femminile. “Dopo 3 anni, in cui si è sempre arrivati in finale, la formazione romasettina è riuscita a vincere il torneo, piazzandosi al 1° Posto. Un ottimo risultato grazie soprattutto al lavoro svolto in palestra e alla compattezza del gruppo. Ogni singola giocatrice, che è stata chiamata in causa, ha dato il suo contributo portando la squadra a vincere il torneo.”

“Abbiamo un gruppo nuovo che si è impegnato molto in questa prima parte di stagione;” afferma orgoglioso Francesco Caminiti, allenatore della serie C e Under 19 eccellenza, “abbiamo avuto modo di ampliare il bagaglio tecnico e costruire una buona base fisica su cui poter poi lavorare tranquillamente durante la stagione.

Sicuramente dovremo continuare a lavorare molto dal punto di vista di gioco per poter crescere come squadra, ma lo vedo come un fattore a nostro vantaggio, perché essendo ragazzi giovani e la maggior parte nuovi all’esperienza di serie C, il margine di miglioramento è molto ampio. Da sabato cominceremo il campionato, in cui avremo l’obiettivo di fare il meglio possibile per poi riportare l’esperienza nel campionato di categoria under 19.”

“Il gruppo che parteciperà al campionato di serie D ha risposto positivamente alla preparazione proposta.” ha affermato Luca di Gregorio, allenatore della serie D femminile e dell’under 18 eccellenza. “Per testare i progressi è stato messo alla prova in un torneo pre-season dove è stato scavalcato solo da squadre appartenenti alla serie C.

Domenica avremo il primo impegno stagionale contro Sora in casa loro. Sarà un bel test d’ingresso ma sono comunque fiducioso perché la squadra è giovane e di prospettiva”

“La prossima stagione sportiva vedrà impegnati i nostri ragazzi 2006/07 nel campionato di serie D maschile.” interviene Giulio Morelli, allenatore della serie D maschile e dell’under 17 eccellenza. “Per alcuni ragazzi è un esordio nei campionati regionali, mentre per altri una conferma in un campionato in cui possono esprimersi bene. In queste prime settimane si è constatato l’impegno, la tenacia e la voglia di migliorare tecnicamente allenamento dopo allenamento e questo fa ben sperare per i risultati che società e staff tecnico si sono dati.”

In bocca al lupo a tutti e tutte!