Roma 7 Volley: Scotti confermato alla guida della Serie C

Cosa ti ha chiesto la Società?

“Con la Società si lavora in armonia da tantissimi anni. Mi ha chiesto di dare continuità per esprimerci anche l’anno prossimo ad alti livelli nel campionato di Serie C e di aumentare il livello del nostro settore giovanile. La Società continua ad essere molto ambiziosa e ciò è uno stimolo importante per tutto l’ambiente.”