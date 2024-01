“Roma Città dell’acqua”, convegno il 24 gennaio 2024 per parlare di tutela, risorse e futuro

L’acqua come risorsa da tutelare: una sfida che Roma si prepara a sostenere, con oltre 2 miliardi di investimenti.

Per riflettere sul tema, l’Amministrazione capitolina ha organizzato, in collaborazione con Acea, Risorse per Roma e Comitato promotore del World Water Forum 2027, il convegno “Roma. Città dell’acqua. Tutela, risorse, futuro”, in programma mercoledì 24 gennaio, dalle 9 alle 13.30, in Aula Giulio Cesare in Campidoglio.

L’appuntamento vuole essere un’opportunità per mettere a confronto le strategie e le politiche adottate da istituzioni, città e da tutti gli altri attori coinvolti sul tema acqua, sia per garantire la disponibilità di questa preziosa risorsa a tutti, sia per fare fronte ai sempre più frequenti fenomeni estremi come siccità e alluvioni. Il convegno è anche l’occasione per promuovere la candidatura di Roma all’XI World Water forum 2027.

Per conoscere i dettagli degli interventi del convegno, consulta il PROGRAMMA.