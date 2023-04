“Roma cura Roma”, il 15 aprile la seconda edizione

Si svolgerà sabato 15 aprile 2023 la seconda edizione di “Roma cura Roma“, presentata a Piazza dell’Esquilino dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

Organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, sarà una giornata dedicata alla cura collettiva di strade, piazze e aree verdi in tutti i municipi della città con il coinvolgimento e la partecipazione delle Associazioni ambientaliste, del volontariato, Comitati e associazioni di quartiere e singoli cittadini.

La presentazione dell’evento è stata accompagnata da dimostrazioni pratiche esemplificative di alcuni degli interventi-tipo di cura e ripristino del decoro che l’evento prevede: rimozione di adesivi dalla segnaletica stradale, abbellimento delle fioriere, pulizia di aiuole, cancellazione delle scritte su muri e arredi.

Attivo il portale www.romacura.roma.it attraverso il quale, con procedure molto semplici grazie anche ad una mappa interattiva, associazioni, comitati, gruppi attivi sul territorio e singoli cittadini possono proporre un proprio evento di partecipazione al progetto comunicando le informazioni richieste sul luogo prescelto, il Municipio di riferimento, la tipologia di intervento che si intende realizzare e la relativa fascia oraria e l’attrezzatura eventualmente necessaria. Tutte le proposte saranno registrate sul sito e arricchiranno la mappa degli interventi già programmati, dando così più possibilità di partecipazione a cittadine e cittadini.

Alla conferenza di partecipazione hanno partecipato le otto Associazioni co-promotrici dell’evento: Retake, WWF, Plastic Free, FAI, ACLI, CSV Lazio, AGESCI e MASCI.

La scadenza per la presentazione di proposte progettuali è fissata per l’11 aprile, mentre gruppi o singoli cittadini che vorranno aderire ad eventi programmati potranno farlo fino al 14 aprile.

Il sindaco – via giacca e cravatta per indossare la maglietta bianca con il logo dell’iniziativa – ha espresso il grazie suo e dell’intera amministrazione capitolina ad Ama, al Servizio giardini e alle associazioni “che contribuiranno a fare del 15 aprile un bellissimo momento di partecipazione e di amore per la città“. “Non intendiamo scaricare sui cittadini quello che spetta all’amministrazione fare – ha aggiunto il primo cittadino – ma se tutti ci mettiamo un tasso aggiuntivo di impegno si fa la differenza. Si può fare meglio la raccolta differenziata, si può contribuire a rendere più bella la città, più pulita e decorosa. Il 15 aprile sia non solo un giorno di lavoro dei tantissimi volontari ma anche un bel momento di educazione comune e di condivisione per il decoro dell’ambiente“.

“Con questa edizione di Roma Cura Roma ci poniamo l’obiettivo di migliorare gli straordinari risultati ottenuti nella giornata del 9 aprile dello scorso anno che aveva registrato l’adesione di 395 realtà associative e di volontariato che hanno dato vita a 457 interventi di cura e decoro in tutta Roma con la partecipazione di oltre 14mila persone. Vogliamo renderlo un autentico ‘evento di città’ anche per diffondere le buone pratiche della sostenibilità, quali, ad esempio, rilanciare l’importanza della corretta differenziazione dei rifiuti, promuovere la cultura dell’economia circolare attraverso il riuso e il riciclo, le azioni per ridurre gli sprechi alimentari e l’utilizzo consapevole dell’acqua. Un evento pensato per rafforzare il dialogo tra amministrazione e cittadinanza promuovendo la partecipazione dal basso, la condivisione della cura della città come bene comune quale fattore di coesione sociale e di miglioramento della qualità della vita” dichiara l’Assessora Alfonsi.